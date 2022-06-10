Концерт группы «Руки Вверх!» в Петербурге перенесли из-за Суперкубка

Жуков сообщил о переносе концерта группы "Руки Вверх!" в Санкт-Петербурге Фото: Мария Трапезникова

Лидер и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сообщил о вынужденном переносе концерта в Санкт-Петербурге из-за Суперкубка. Выступление группы должно было состояться 9 июля на «Газпром Арене». Его перенесли на 16 июля. Об этом Жуков написал в своем Telegram-канале в пятницу, 10 июня.

- К сожалению, бюро исполкома РФС сегодня решило, что других стадионов в стране нет, и им обязательно нужно играть на том, который занят. Занят концертом «Руки Вверх!». Мнение группы, расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек, уже купивших билеты на наше выступление, в том числе и из других городов – все это бюро РФС решило не учитывать, - написал солист поп-группы.

Жуков также извинился перед поклонниками.

- Мы верим, что те поклонники, которые ждали наш концерт два года, смогут подождать нас еще семь дней. Все ранее приобретенные билеты будут действительны. И обещаем, что мы сыграем самый мощный, самый незабываемый концерт в истории нашей группы! – пообещал лидер группы «Руки Вверх!».

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