В Петербурге изменят график разводки мостов из-за репетиции «Алых парусов»

График разводки мостов Петербурга изменят из-за репетиции "Алых парусов" и марафона "Белые ночи" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

График разведения мостов в Петербурге изменится с 11 по 13 июня. Причиной стали репетиция «Алых парусов» и марафон «Белые ночи». Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» в пятницу, 10 июня.

Движение автомобилей будут прекращать за десять минут до разводки и начинать через десять минут после наводки.

- В ночь с 11 на 12 июня Благовещенский мост разведут и наведут трижды. Первый раз разведут в 23:00, наведут в 23:15. Во второй разведут в 01:25 – наведут в 02:45. В третий – разведут в 03:10, наведут в 05:00, - говорится в сообщении.

Дворцовый мост в ту же ночь разведут в 00:30, наведут в 02:50. Затем снова разведут в 03:10, наведут в 04:55.

Троицкий мост единожды разведут в 03:00 и наведут в 04:50.

Точный график разводки и наводки Благовещенского и Дворцового мостов в ночь с 12 по 13 июня опубликуют ближе к данным датам, добавили в пресс-службе.

Движение по Троицкому и Дворцовым мостам также перекроют 11 июня с 20:30 из-за марафона «Белые ночи».

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