Последние новости в Санкт-Петербурге к 11 июня 2022 года: атака борщевика и погода на выходные

Последние новости в Санкт-Петербурге к 11 июня 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к 11 июня 2022 года.

Май и июнь, вся природа вокруг наливается сочным зеленым цветом, распускаются почки и листочки. Набирает цвет и главная гроза города и области – борщевик Сосновского. Растение, которое переплюнет по росту любого баскетболиста, «ужалит» беспощаднее крапивы и смело построит план по захвату мира. Кроме шуток: ученые Сколтеха, как следует из официального релиза, спрогнозировали к 2040-60 годам разрастание борщевика. По их подсчетам, сорняком может покрыться вся европейская часть России. «КП-Петербург» оценила обстановку с борщевиком к началу лета и узнала, как с ним собираются бороться в Петербурге и Ленобласти.

Изменчивая петербургская погода не перестает играть с жителями и гостями города. Традиция портиться перед выходными в этот раз будет и соблюдена, и нет. Сначала синоптики обещают тепло и яркое солнце. А потом – тоже тепло, но с дождями и грозами.

Лидер и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сообщил о вынужденном переносе концерта в Санкт-Петербурге из-за Суперкубка. Выступление группы должно было состояться 9 июля на «Газпром Арене». Его перенесли на 16 июля.

График разведения мостов в Петербурге изменится с 11 по 13 июня. Причиной стали репетиция «Алых парусов» и марафон «Белые ночи». Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» в пятницу, 10 июня.

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