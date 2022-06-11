Жара до +25 градусов с небольшими дождями будет в субботу в Петербурге

В субботу, 11 июня, в Петербурге будет потеплеет до +25 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потепление до +25 градусов ожидается в субботу, 11 июня, в Петербурге. Но, как это обычно бывает в Северной столице, не обойдется без небольших дождей в отдельных районах города. Прогноз погоды сделал ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, осадки не помешают прогреться воздушным массам – уж больно активны солнечные лучи. В общем, настоящее лето на дворе.

- Температура воздуха в субботу. 11 июня, составит от +23 до +25, а по Ленобласти от +21 до +26 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление мало поменяется и составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы, - рассказывает известный синоптик.

Добавим, что в воскресенье, 12 июня, в Петербурге станет чуть прохладнее. При этом в городе снова пройдет небольшие дожди.