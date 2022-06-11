Музыкальный фестиваль «Отличный FEST» в Петербурге пройдет без четырех главных участников

В Петербурге один из музыкальных фестивалей резко лишился четырех главных участников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Музыкальный фестиваль «Отличный FEST» в Петербурге, который состоится 11 и 12 июня, пройдет без четырех главных участников. Об этом рассказали организаторы в официальной группе мероприятия во «Вконтакте». Не повезло фанатам Доры, Алены Швец, группы Кис-Кис, и Anacondaz. Причины отмены – прозаичные. Сейчас фанаты сокрушаются в комментариях, ведь вернуть билеты проблематично.

- В связи с обстоятельствами, не зависящими ни от нас, ни от артистов, на фестивале не смогут выступить эти четыре музыкальных группы. Если ты подал заявку на возврат билета менее чем за 3 дня до начала фестиваля, то билет можно вернуть только по уважительной причине и подтверждающему ее документу, - уведомляют организаторы фестиваля.

Создатели мероприятия обещают, что поклонники группы Anacondaz смогут позже прийти на их большой концерт по билетам на «Отличный FEST». К слову, новых артистов организаторы уже нашли.