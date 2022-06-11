В Ленобласти квадрокоптер ДПС ловит нарушителей, выезжающих на «встречку»

В Ленобласти полиция активно проводит рейды по профилактике выезда на "встречку". Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В Ленобласти патрули ДПС активизировали рейды по профилактике выездов на «встречку». Только за неполный 2022 год в 47 регионе из-за таких нарушений в страшных ДТП погибло 44 человека и 246 пострадало, в том числе 19 детей. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти подчеркивают, что аварии, где авто выехало на встречную полосу, почти всегда имеют тяжкие последствие.

Нарушителей сейчас ловят с помощью квадрокоптеров. Для полиции удобно, что нарушитель попадает в зону видеоконтроля еще до того момента, как его умный навигатор в машине предупредит о наличии патруля ДПС на дороге.

- В среднем за день инспекторы ДПС фиксируют на одном направлении до 10 выездов на полосу встречного движения. Ответственность за этот вид нарушения предусмотрена статьей 12.15 КоАП РФ, нарушителю грозит лишение прав на срок до полугода, а при повторном нарушении – до года, - предупреждают в полиции.

К слову, за 2022 год по такой «административке» привлекли уже почти две тысячи водителей.