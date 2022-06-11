В Петербурге произошел пожар на территории завода "Красный химик". Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар произошел на территории завода «Красный химик» в Петербурге. Огонь возник в субботу, 11 июня, чуть позже 9:00 в производственном здании в Химическом переулке, 1. К счастью, пожар быстро заметили рабочие и вызвали на место МЧС. 23 спасателя и пять единиц техники оперативно приехали и принялись тушить огонь.

- Горела обстановка на площади в 10 квадратных метров в четырехэтажном производственном здании – на третьем этаже в помещении площадью в 30 «квадратов». В 09:55 пожар ликвидировали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пострадавших в происшествии нет. Но рабочая смена у некоторых сотрудников явно выйдет бодрой.