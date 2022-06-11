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Происшествия11 июня 2022 8:18

Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Кингисеппе

Пострадавший находится в реанимации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Кингисеппе девятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Фото: прокуратура Ленобласти

В Кингисеппе девятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Фото: прокуратура Ленобласти

Девятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Кингисеппском районе Ленобласти. Первыми о происшествии рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Надзорное ведомство сейчас проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента. Уже известно, что мальчик встал на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Ребенку срочно вызвали скорую.

Ребенок залез на стул, а потом на подоконник. Фото: прокуратура Ленобласти

Ребенок залез на стул, а потом на подоконник. Фото: прокуратура Ленобласти

- На данный момент мальчик находится в реанимации, но его жизни ничего не угрожают, - уточняют в прокуратуре.

Комната, в которой находился ребенок, с обшарпанными стенами, грязью и кучей мешков. Не исключено, что вопросы у прокуратуры появятся и к родителям мальчика.