Бородатый клиент угрожал пистолетом сотрудникам фастфуда в Петербурге

В Петербурге работникам фастфуда угрожал пистолетом неадекватный клиент. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге бородатый клиент достал пистолет и стал им размахивать перед лицом сотрудников популярной сети фастфуда. Инцидент произошел в ночь на 10 июня на улице Бадаева. Хрупкая девушка начала свою смену, но к ней заявился агрессивный клиент, который не захотел подождать 5 минут до окончания технического перерыва. Сотрудница фастфуда и ее коллеги разбежались, увидев пистолет. А сам бородач недолго грозился и поспешил убежать.

- Мужчина сел в свой «Мерседес Бенс» и скрылся. Приметы следующие: южная национальность, на вид 30 лет, борода черная. Телосложение среднее, рост до 175 сантиметров, одет во все черное, - сказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что полиция посетила место происшествия и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку на бородача разослали в отделы МВД. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.