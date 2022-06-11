Пробки возникли на выездах из Петербурга в субботу, 11 июня

В субботу в Петербурге заметили пробки на дорогах. Особенно за городом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четырехбалльные пробки зафиксировали в Петербурге к полудню субботу, 11 июня. И если в черте города еще свободно, то за Северной столицей ситуация на дорогах чуть сложнее. Вероятно, жители Петербурга мчатся на дачи, чтобы провести там длинные выходные. Плотный трафик был даже на ЗСД – на участке от реки Черной до Сестрорецкого шоссе. Там пробка растянулась на шесть километров. В ней водители теряли более получаса.

- Кроме этого зафиксирована необычно плотная пробка на Приморское шоссе, от станции «Лисий Нос» до поворота к Шалашу Ленина. Пробка растянулась на шесть километров. В ней можно было потерять 44 минуты. Хотя обычно этот участок можно проехать за девять минут, - уточняет сервис «Яндекс.Пробки».

Добавим, что в днем в субботу плотно на Мурманском и Московском шоссе, а также на внешнем кольце КАД. На некоторых дорогах аварии, на других – перекрытия из-за ремонта проезжей части.