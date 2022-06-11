Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали 2,5 тысячи человек

В Петербурге лжеминеры помешали будням 2,5 тысячи человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За прошлый день, 10 июня, в Петербурге эвакуировали 2,5 тысячи человек из-за лжеминеров. В общей сложности правоохранители проверили 674 объекта. Как рассказал источник «Комсомольской правды в Петербурге» из правоохранительных органов, сообщения о минирования приходили в метро, учебные заведения, отели, суды и больницы.

- Никаких взрывчатых веществ и устройств на территориях объектов не обнаружили. В некоторых зданиях людей не эвакуировали по решению администрации. Мероприятия продлились с полудня до 10 часов вечера, - уточнил источник.

Добавим, что по факту волны сообщений от лжеминеров возбудили уголовное дело. Шутников ищут.