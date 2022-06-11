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Общество11 июня 2022 11:29

«Сиреневый променад» открыл сезон летних праздников в Павловске

В музее-заповеднике играют духовые оркестры
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Павловске стартовал сезон летних праздников с "Сиреневого променада". Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark

В Павловске стартовал сезон летних праздников с "Сиреневого променада". Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark

«Сиреневый променад» с духовыми оркестрами начался в музее-заповеднике «Павловск». Об этом напоминают организаторы летнего праздника в своих соцсетях. Кроме этого на территории музея проходят мастер-классы, экскурсии, прогулки по самым красивым местам цветения сирени. Аромат соответствующий, манящий, зазывают в заповеднике.

- В Павловске богатейшая коллекция сортов сирени: белая, розовая, нежно-голубая и фиолетовая. Время проведения праздника – 11 и 12 июня, - говорят в музее.

Полная программа мероприятий доступна в группе «Павловска» во «Вконтакте». Проконсультироваться можно по телефону +7 (812) 452-12-14.