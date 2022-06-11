Суд арестовал троих мигрантов-беглецов, изнасиловавших девушек на дамбе в Кронштадте

Суд отправил в СИЗО троих мигрантов, обвиняемых в изнасиловании девушек на дамбе в Кронштадте. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд отправил в СИЗО троих мигрантов, обвиняемых в изнасиловании двух девушек на дамбе в Кронштадте. Напомним, уроженцы Узбекистана успели скрыться в Москву, их разыскивали неделю. Изначально по уголовному делу задержали других мигрантов, но в ходе расследования их виновность не подтвердилась. Накануне, 10 июня, в Северную столицу доставили настоящих подозреваемых. В тот же день им предъявили обвинение.

- Материалы уголовного дела судья рассматривал в закрытом режиме. Троим мужчинам избрали арест на срок по 1 августа 2022 года, - коротко рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что ранее «КП-Петербург» связалась с одной из жертв насильников, которая сказала редакции, что мигранты набросились на нее с подругой после отказа познакомиться и пойти на свидание.