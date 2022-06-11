Пьяный юноша избил медиков скорой помощи в Петербурге

В Петербурге пьяный дебошир набросился на фельдшеров скорой и их машину. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Пьяный дебошир набросился с кулаками на фельдшеров скорой помощи. Медики приехали по заявке к дому №8 на 8-ую Советскую улицу в субботу, 11 июня. Время было позднее, около трех часов ночи. В арке валялся юноша. Ему принялись оказывать помощь, но тот почему-то встретил врачей с негативом и принялся драться.

- 26-летний дебошир дважды ударил фельдшера, после чего медики заперлись в машине и вызвали полицию. Тогда молодой человек несколькими ударами разбил лобовое стекло автомобиля. Прибывшие на место полицейские скрутили юношу и доставили в местный отдел МВД, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что молодой человек оказался уроженцем Мурманска. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Протрезвев, парень отправился в суд, где его наказали арестом на 12 суток.