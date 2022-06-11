1,5 тысячи школьников из Мариуполя приедут в летние лагеря в Петербург

Более 1,5 тысячи школьников из Мариуполя проведут летние каникулы в Петербурге. Фото: Смольный

1,5 тысячи школьников из Мариуполя приедут в Петербург на летние каникулы. Детей разместят в летнем лагере «Дружных», который находится в Курортном районе. Губернатор Александр Беглов лично проверил готовность учреждения к встрече ребят. По словам градоначальника, лагерь находится в хорошем состоянии и готов принять юных мариупольцев в рамках четырех смен, каждая из которых длится по две недели.

- За два месяца в лагере отдохнут более 1,5 тысячи детей из Мариуполя. Первая смена начнется 23 июня. Школьников из Мариуполя привезут в город-побратим на специальном поезде МЧС. 40 человек из состава первой смены – выпускники школ, поэтому их пригласили и на праздник «Алые паруса». А следят за детьми 20 педагогов, - рассказал губернатор, его слова цитируют в пресс-службе Смольного.

Кроме отдыха в летних лагерях для детей из Мариуполя проведут диспансеризацию, экскурсии, соревнования, квесты и образовательные программы. Причем, в занятиях примут участие лучшие педагоги из Северной столицы. А питание детей будет шестиразовым.