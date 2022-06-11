Старший мичман Максим Панин из Петербурга погиб на спецоперации

В Кронштадте простились со старшим мичманом Максимом Паниным, погибшим в ходе спецоперации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кронштадте похоронили старшего мичмана Максима Панина, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Александр Беглов. Максим Панин стал 16-м военнослужащим из Петербурга, гибель которого подтвердили городские власти. С моряком простились с военными почестями в кругу сослуживцев, родных, друзей и близких.

- Это был мужественный человек, настоящий воин. Он сражался за право жителей Донбасса на мирную жизнь, защищал национальную безопасность России. Максим Олегович проявил героизм, до конца был верен воинскому долгу и присяге, - подчеркнул Александр Беглов.

Добавим, что старшего мичмана посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о гибели на спецоперации 15-го военнослужащего из Петербурга. Иван Пчелинцев два года защищал жителей Донбасса добровольцем, а потом подписал контракт и снова вернулся в ДНР.