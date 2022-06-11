Первый Елагин мост обещают отремонтировать до конца 2022 года

В Петербурге отремонтируют Первый Елагин мост до конца 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый Елагин мост пообещали отремонтировать до конца 2022 года. Напомним, переправу, соединяющую Каменный и Елагин остров, закрыли в июне 2021 года. Там до сих пор приводят в порядок опоры, механизмы и реставрируют исторические ограждения. По словам губернатора Александра Беглова, этот мост один из лучших образцов инженерной мысли, поэтому его важно сохранить для будущих поколений.

- Электромеханическое оборудование разводного пролета вернут на мост 15 июня после ревизии для последующего монтажа. Также в ближайшие дни планируется переключить действующий судовой ход на другой пролет. Ограждения реставрируют в мастерской, их установят в последнюю очередь, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в 2022 году Первому Елагину мосту исполнится 205 лет. Переправу признали объектом культурного наследия федерального значения. Его длина составляет 107,5 метра, а ширина – 11,5 метра.