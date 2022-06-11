Врачи Петербурга спасают девочку из Донецка с тяжелым синдромом «бабочки»

В Петербурге лечат девочку из Донецка со 100-процентным поражением кожи болезнью "бабочки". Фото: комздрав СПб

Врачи Петербурга спасают восьмилетнюю девочку из Донецка с тяжелым синдромом «бабочки». Восьмилетний ребенок находится в реанимации Педиатрического университета. У маленькой пациентки диагностировали буллезный эпидермолиз. Это болезнь, при которой человек воспринимает как жуткую боль любое прикосновение к своей коже. Ситуация девочки осложняется тем, что у нее 100-процентное поражение кожного покрова.

- Ребенок в очень тяжелом состоянии, и в России его принял только Педиатрический университет в Петербурге. Выход из ситуации есть, но он требует комплексного подхода. Девочку будут лечить специалисты из кафедры в области генетики, дермовенерологии и педиатрии, - рассказывают пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Добавим, что сначала девочку выведут из состояния обострения болезни. Далее медики наметят тактику лечения.