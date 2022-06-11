Суббота, 11 июня, стала самым теплым днем в Петербурге в 2022 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург обновил температурный максимум 2022 года в субботу, 11 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа». Как отметил синоптик, так тепло в этом году в Петербурге еще не было – воздух прогрелся до +24,7 градуса по Цельсию.

- До этого момента самым теплым днем в Северной столице был день 8 июня, тогда температура составила +22,9 градуса. Точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21:00 по местному времени, - написал Михаил Леус.

Добавим, что завтра в городе пройдут небольшие дожди. А в Ленобласти МЧС предупреждает о грозах и сильных порывах ветра.