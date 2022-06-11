Пес Изюм стал волонтером и помогает ориентироваться туристам в Петербурге

Пес Изюм стал самым очаровательным волонтером Петербурга. Фото: t.me/se_korneev

Пес Изюм вступил в волонтерскую службу Ask me SPb и помогает ориентироваться в Петербурге туристам. Об очаровательном пушистом помощнике рассказал глава городского комитета по туризму Сергей Корнеев в своем Telegram-канале. Хозяйка собачки работает руководителем волонтеров. Изюм попросту не захотел оставаться дома и увязался за человеком. Как итог – понравилось всем, так что теперь песик в одном ряду с людьми ходит по городу и подсказывает дорогу.

Песик не хотел отпускать хозяйку-волонтера, вот и стал работать с ней. Фото: t.me/se_korneev

- Изюм вжился в роль, ему сшили форму, в которой он с удовольствием фотографируется. На днях пес поздравил именинника, который решил провести в Петербурге праздничный для него день, - рассказывает о трудовых буднях песика Корнеев.

А еще Изюм может дать лапу. Помощи. А его хозяйка уже подскажет, куда идти заблудившемуся туристу. Правда, гости города не спешат уходить, пока не сфотографируются с четырехлапым помощником.