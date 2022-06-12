Губернатор Петербурга и председатель ЗакСа поздравили горожан с Днем России

Петербуржцев поздравили с Днем России Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем России.

- Мы гордимся нашей историей, подвигами и свершениями тех, кто на протяжении веков защищал Россию, кто отстаивал нашу государственность, развивал экономику, науку, культуру, - цитирует пресс-служба Смольного.

Беглов и Бельский добавили, что сегодня пишется новая страница героической истории России:

- Сегодня дается отпор нацизму на Украине. Дается отпор однополярному миру. Мы гордимся нашими воинами, которые мужественно защищают мир на Донбассе. Защищают Россию, - сказали Беглов и Бельский.

В заключение губернатор и председатель ЗакСа добавили, что Санкт-Петербург со всей страной трудится во имя сильной и стабильной России.

- Поздравляем всех с праздником! Желаем всем новых успехов в труде и служении нашему Отечеству! - поздравили петербуржцев.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.