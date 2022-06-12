Жители Смоленской области делятся фотографиями выпавшего 11 июня града Фото: СОЦСЕТИ

Крупный град прошел в Смоленске 11 июня. Местные жители опубликовали снимки аномального погодного явления в социальных сетях. Больше всех горожан жалуются владельцы автомобилей. Град разбил стекла в машинах.

Больше всех жителей жалуются владельцы автомобилей Фото: СОЦСЕТИ

- Смоленская область попала под «бомбардировку» крупным градом, - сказал ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

Выпавший град сравнивают с размерами спичечного коробка или куриного яйца Фото: СОЦСЕТИ

Кроме града, в Смоленске прошел сильный ливень, из-за чего несколько улиц затопило. Некоторые жители жалуются, что для них аномальная непогода летом стала трагедией.

По словам некоторым пользователей в местных пабликах, МЧС не предупреждало об аномальной погоде Фото: СОЦСЕТИ

Также часть горожан подчеркивает, что не получала предупреждений об опасности от регионального МЧС.

Автомобилисты, пострадавшие от града, жалуются, что могут не получить возмещение ущерба Фото: СОЦСЕТИ

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