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Общество12 июня 2022 6:54

Крупный град прошел в Смоленске 11 июня

Аномальная непогода повыбивала стекла в автомобилях
Кирилл МИНЯЙЛО
Жители Смоленской области делятся фотографиями выпавшего 11 июня града

Жители Смоленской области делятся фотографиями выпавшего 11 июня града

Фото: СОЦСЕТИ

Крупный град прошел в Смоленске 11 июня. Местные жители опубликовали снимки аномального погодного явления в социальных сетях. Больше всех горожан жалуются владельцы автомобилей. Град разбил стекла в машинах.

Больше всех жителей жалуются владельцы автомобилей

Больше всех жителей жалуются владельцы автомобилей

Фото: СОЦСЕТИ

- Смоленская область попала под «бомбардировку» крупным градом, - сказал ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

Выпавший град сравнивают с размерами спичечного коробка или куриного яйца

Выпавший град сравнивают с размерами спичечного коробка или куриного яйца

Фото: СОЦСЕТИ

Кроме града, в Смоленске прошел сильный ливень, из-за чего несколько улиц затопило. Некоторые жители жалуются, что для них аномальная непогода летом стала трагедией.

По словам некоторым пользователей в местных пабликах, МЧС не предупреждало об аномальной погоде

По словам некоторым пользователей в местных пабликах, МЧС не предупреждало об аномальной погоде

Фото: СОЦСЕТИ

Также часть горожан подчеркивает, что не получала предупреждений об опасности от регионального МЧС.

Автомобилисты, пострадавшие от града, жалуются, что могут не получить возмещение ущерба

Автомобилисты, пострадавшие от града, жалуются, что могут не получить возмещение ущерба

Фото: СОЦСЕТИ

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