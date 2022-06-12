СК начал эстафету, посвященную следственным канцеляриям Петра I

СКР начал эстафету, посвященную 350-летия со дня рождения Петра I Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге стартовала эстафета «Следственным канцеляриям Петра I – Виват!». Ее организовал Следственный комитет России. Эстафету начали выстрелом пушки, который произвели на Нарышкинском бастионе. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал сотрудников продолжать лучшие традиции петровского и советского следствия. Он также наградил памятной медалью «350 лет со дня рождения Петра I» следователей за их вклад в сохранение и увековечение исторической памяти.

- Сегодня следователи СКР выполняют свой долг на территории Донбасса в ходе специальной операции, они фиксируют и расследуют преступления националистов и с честью выполняют свой профессиональный долг, - сказал глава Бастрыкин.

Также Бастрыкин возложил цветы к надгробию Петра Первого в Петропавловском соборе и к могиле члена следственных комиссий петровской эпохи, обер-коменданта Петербурга генерал-лейтенанта С.Л. Игнатьева на Комендантском кладбище.

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