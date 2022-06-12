Ленинградская область помогает восстанавливать инфраструктуру Донбасса

Ленобласть помогает восстановить инфраструктуру Донбасса Фото: Артем КИЛЬКИН

Прибывшая в Енакиево в ДНР делегация во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко оценила объёмы необходимой помощи подшефному городу.

Здесь нас ждут, надеются на нас и рассчитывают на то, что мы поможем. При этом Енакиево – город-труженик. Здесь продолжает действовать металлургический комбинат. Енакиевцы готовы работать, готовы вместе с нами заниматься восстановлением всей инфраструктуры, - сказал Дрозденко.

Губернатор Ленобласти обозначил несколько первоочередных задач: это подготовка города к зиме, ремонт объектов образования, восстановление сети общественного транспорта, в том числе трамвая, и, самое важное - полное переоснащение системы здравоохранения, в которую не вкладывались средства десятилетиями.

Важно закрыть тепловой контур и подготовить к зиме все социальные учреждения. В основном – нужно вставить окна, стеклопакеты. Хорошо, что здесь есть завод, который производит стеклопакеты, это упрощает задачу. И необходим ремонт кровель. Следующая задача – это решить проблему с общественным транспортом. Мы уже поставили первые автобусы на базе пазиков, узнали, что здесь есть газовая заправка, поэтому в следующей поставке будет транспорт на газомоторном топливе. И самое главное – в Енакиево есть трамвай. Будем просить коллег из Санкт-Петербурга поставить сюда подвижной состав. Пусть не новый, пяти или десятилетней давности, но здесь ходят трамваи, которым по 40 и более лет, которые давно должны быть уже списаны.

Еще одна задача — это подготовка школ к учебному году. Мы договорились, что мы поставим компьютерные классы в каждую школу и учебники, сюда приедут наши учителя, которые будут помогать переходить на нашу форму обучения, на наши стандарты.

- Немаловажна поставка материала. Мы видим, что материалов сегодня, к сожалению, не так много. Мы сделали расчеты и все трубы, и даже битум, и скорее всего гранитный щебень будем поставлять извне — не только из Ленинградской области, из ближайших областей и регионов РФ — всё, что необходимо для ремонтно-восстановительных работ, - рассказал Александр Дрозденко.

Первыми в программе поездки губернатора Ленинградской области стали дорожно-транспортные и коммунальные объекты в самом Енакиево: трамвайно-троллейбусное управление, трансформаторная подстанция, дорога по ул. Горняков. В трампарке почти все работники сейчас – женщины. Предприятию срочно требуется печь для плавки алюминия.

Город сегодня, оставаясь прифронтовым, стремится к мирной жизни. Здесь сохранены и пользуются популярностью школа искусств, театральная студия, танцевальные и вокальные коллективы и спортивные клубы мотобола и мотокросса. Средства на ремонт базы мотоклуба сегодня передала ленинградская общественная организация «Боевое братство».

Сегодня же глава региона посетил город Углегорск, входящий в агломерацию Енакиево. Здесь Ленинградская область будет участвовать в восстановлении объектов: здания администрации, детского сада, школы и школы-интерната.

Представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: все они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города. Однако это — только первые, неотложные меры. Работа предстоит большая и системная: город много лет находился почти у линии фронта. Больше всего пострадали дороги. Разрушено около 70% дорожного полотна от Енакиево до Юнкома, Углегорска и Горловки. Города-спутники были под контролем ВСУ и лишились большей части социальных объектов. Те, что остались, нужно ремонтировать и полностью переоснащать. Для ремонта изношенных коммуникаций нужны оборудование и материалы, доступные только в России. Первоочередно сюда направят 10 современных зубоврачебных аппаратов, 10 аппаратов УЗИ, технику для оснащения компьютерных классов и интерактивные доски в каждую школу. Ленинградские специалисты помогли составить дорожную карту наиболее острых проблем.

Отдельная тема – это здравоохранение, в которое здесь не вкладывались деньги последние лет 20. Поэтому всё, начиная от зубоврачебных кабинетов и заканчивая медицинским мелким оборудованием, мы будем поставлять из Ленинградской области. Не только за счет бюджета. Уже несколько крупных компаний вызвались помочь поставить сюда медицинское оборудование за свой счет. Маммограф женщины здесь увидели первый раз, когда сюда приехал передвижной аппарат из Ленобласти. Если у нас мы заставляем людей проходить диспансеризацию, то енакиевцы выстраиваются в очередь, чтобы обследоваться. К сожалению, уже обнаружили людей с тяжелыми заболеваниями. Мы приняли решение лечить их у нас в регион, - прокомментировал Александр Дрозденко.