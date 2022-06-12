Пьяный петербуржец зарезал собутыльника и ранил второго

Петербуржец зарезал мужчину и ранил второго
Фото: Олег ЗОЛОТО
Мертвого мужчину нашли на территории завода «Севкабель» на Кожевенной улице. Рядом с трупом полицейские обнаружили раненого жителя. Преступника, который зарезал мужчину и ранил второго, задержали. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 12 июня.
- На месте происшествия полицейские нашли труп 36-летнего мужчины с ранением шеи. Второму пострадавшему того же возраста диагностировали колото-резаную рану в отделе позвоночника. Его доставили в больницу, - передает источник.
Трое мужчин пили спиртное. Внезапно между ними возникла ссора, после которой 35-летний петербуржец зарезал одного мужчину и ранил второго. Следователи возбудили уголовное дело.
Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.