Путин не будет проводить традиционную встречу с иностранными бизнесменами на ПМЭФ-2022 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Президент РФ Владимир Путин не будет проводить отдельную традиционную встречу с руководством иностранных компаний и зарубежными инвесторами на ПМЭФ-2022. Об этом пишет ТАСС.

- Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей. А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума, - цитирует агентство слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Санкт-Петербургский экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. Ранее «КП-Петербург» писала, что президент России примет участие в пленарном заседании ПМЭФ-2022.