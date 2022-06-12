Владелицу интернет-магазина по продаже мефедрона задержали в Петербурге

Петербурженку задержали за продажу мефедрона через интернет-магазин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские задержали 40-летнюю женщину, которая создала интернет-магазин для продажи мефедрона в Петербурге. Наркотики она оставляла в тайниках в виде закладок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 12 июня.

- Задержанная женщина уже была судима. Петербурженка заложила 163 тайника с мефедроном. Из них полицейские нашли и изъяли 108 закладок, - говорится в сообщении.

Во время задержания у женщины также изъяли шесть свертков с наркотиком, вес которого составить чуть менее трех граммов. В доме петербурженки также нашли более 20 пакетов с мефедроном. Их общий вес составил почти 1,5 кг. Также полицейские обнаружили весы и упаковки для «товара».

На женщину возбудили уголовное дело.

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