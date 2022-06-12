Педофил в татуировках изнасиловал школьницу в парадной на Лиговском проспекте

Мужчина в татуировках затащил школьницу в парадную на Лиговском проспекте и изнасиловал Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге разыскивают мужчину с татуировками на руках, который изнасиловал 13-летнюю девочку в парадной дома на Лиговском проспекте. Преступление произошло днем примерно в 16:20 часов. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Преступник физической силой затащил школьницу в парадную дома, где изнасиловал ее. Мужчина также похитил сумку девочки. В ней находились 3 000 рублей, мобильный телефон, ключи от квартиры, косметичка, две книги. После этого он скрылся, - передал источник.

Девочка рассказала, что заметила у преступника татуировки на руках. На груди у него была татуировка в виде звезд. На вид мужчине 35 лет, его рост – 185 сантиметров. Других примет пострадавшая не запомнила.

Врачи выяснили, что данных на острую гинекологическую патологию у нее нет. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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