Здание «Красного треугольника» горит на сотне «квадратах» в Петербурге

Дым от пожара здания "Красного треугольника" на набережной Обводного канала виден с территории Петропавловской крепости

Одноэтажное здание АО «Красный треугольник» горит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Пожару присвоили ранг 1-БИС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу на Неве в воскресенье, 12 июня.

Возгорание тушат 45 спасателей

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:18 часов. В здании на набережной Обводного канала горит обстановка на площади 100 кв. м., - говорится в сообщении.

В здании горит обстановка на площади 100 кв. м.

В 16:40 пожару присвоили дополнительный ранг. На место ЧП прибыли 45 спасателей на девяти единицах техники.

Петербуржцы видят большой столб дыма от пожара в разных районах города

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