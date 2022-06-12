Молодые петербуржцы развернули огромный флаг России в Таврическом саду

Флаг России развернули в Таврическом саду в Санкт-Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Таврическом саду в Санкт-Петербурге молодежь развернула огромный флаг России. На месте находится более 50 петербуржцев, которые держат флаг своей страны. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях в воскресенье, в День России, 12 июня.

- Россия! Россия! Россия! – кричат жители Санкт-Петербурга с флагом отечества.

На кадрах видно, что размер флага занимает почти всю спортивную площадку, которая находится в Таврическом саду.

Напомним, что 12 июня в стране праздную день России. Ранее губернатор и спикер ЗакСа поздравляли петербуржцев с праздником.

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