Здание «Лахта-центра» подсветят триколором в честь Дня России, 12 июня

Небоскреб "Лахта-центра" подсветят в честь Дня России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Здание общественно-делового комплекса «Лахта-центр» подсветят цветами российского флага с 23:00 до 03:00 часов в День России, 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

- Подсветку на здании включат в честь праздника, Дня России, - говорится в сообщении.

Таким образом сотрудники небоскреба поздравят жителей Санкт-Петербурга с праздником.

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