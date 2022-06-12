Боевые подлодки и корабль противоминной обороны заложили в Петербурге

Боевые подлодки «Вологда», «Ярославль» и корабль противоминной обороны «Полярный» заложили в День России, 12 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

В День России, 12 июня, в Санкт-Петербурге заложили боевые подлодки «Вологда» и «Ярославль» на Адмиралтейских верфях и корабль противоминной обороны «Полярный» на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- «Вологда» и «Ярославль» – это современные многоцелевые дизель-электрические подводные лодки ВМФ России. Их длина составляет 66,8 метров, глубина погружения – 250 метров, скорость – 21 узел, а подводное водоизмещение оценивается в 2650 тонн, - говорится в сообщении.

Современное вооружение подводных лодок позволит успешно проводить разведывательные действия и обеспечивать безопасность страны, добавили в пресс-службе.

На Средне-Невском судостроительном заложили корабль «Полярный». Корабль относится к новому поколению минно-тральных сил и предназначен для борьбы с современными морскими минами. Новые корабли могут обнаруживать их в акваториях и в грунте.

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