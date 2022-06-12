В Петербурге перекроют движение по улице Лени Голикова с 13 июня до 31 июля

Участок дороги на улице Лени Голикова перекроют до 31 июля в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение автомобилей перекроют по улице Лени Голикова от проспекта Стачек до проспекта Народного ополчения. Ограничения начнут действовать 13 июня. Дорожные работы планируют завершить 31 июля. Тогда же возобновят движение транспорта по участку. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в воскресенье, 12 июня.

Движение автомобилей перекроют по улице Лени Голикова от проспекта Стачек до проспекта Народного ополчения

Исключением является перекресток с проспекта Ветеранов. Движение по нему перекрывать с 13 июня по 31 июля не будут.

- Кроме этого, с 13 июня по 15 сентября закроют движение транспорта по Шуваловскому проспекту от Камышовой улицы до Богатырского проспекта, - говорится в сообщении.

Движение транспорта закроют по Шуваловскому проспекту от Камышовой улицы до Богатырского проспекта

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