Дворцовый мост подсветят цветами российского триколора в День России

В Петербурге подсветят Дворцовый мост в честь Дня России Фото: Олег ЗОЛОТО

В День России, 12 июня, Дворцовый мост и чугунные опоры Большого проспекта Петроградской стороны подсветят цветами флага России в 23:15 часов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

- Художественная подсветка главной городской переправы дополняет световой облик города в праздничные дни, акцентирует внимание на памятных датах и важных событиях в жизни города и страны, - сказал губернатор Александр Беглов.

Для художественного освещения Дворцового моста применят примерно 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны создадут 113 светящихся элементов.

Ранее «КП-Петербург» писала, что небоскреб «Лахта-центра» подсветят цветами триколора в честь Дня России.

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