Петербуржец спрыгнул в воду с Яхтенного моста, открыв «сезон прыжков»

Петербуржец спрыгнул в воду с Яхтенного моста Фото: Олег ЗОЛОТО

В последние дни в Петербурге жарко. Минувшая суббота подтвердила это, став самым жарким днем в городе в 2022 году. Вот жители и спасаются от жары – с Яхтенного моста в воду спрыгнул молодой человек. Правда, на улице уже был вечер, и для спасения от жары не стоило прыгать с такой высоты. В любом случае – опасный трюк попал на камеры очевидцев, которые опубликовали его в социальных сетях.

- Сезон прыжков в воду с Яхтенного моста открыт. В этот раз опасный трюк обошелся без пострадавших, - пишут свидетели прыжка петербуржца.

На кадрах видно, как человек прыгает с Яхтенного моста в воду. При приземлении вокруг него разлетаются брызги. Выныривание в кадр не попало. Свой прыжок петербуржец решил сделать, прокричав русский мат, пока за ним наблюдали другие отдыхающие снизу.

Как пишут очевидцы, петербуржец не пострадал. Однако не всем так повезло: в июне 2019 года при прыжке с Яхтенного моста погиб 15-летний подросток. В том же году еще один подросток попал в реанимацию после подобного «трюка».

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