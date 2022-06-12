Окровавленный сын петербурженки разгромил квартиру

В Петербурге мать пожаловалась на полностью окровавленного сына, разгромившего квартиру Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербурженка сообщила полицейским о том, что ее сын разгромил квартиру на проспекте Просвещения. При этом 46-летний мужчина был весь в крови, со слов его матери. Оказалось, в квартире произошла драка, после которой пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 12 июня.

- Сначала мать сказала, что ее сына избил в квартире по месту жительства неизвестный. Позже его задержали полицейские и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство. Им оказался безработный 51-летний сосед, которого после протокола поместили в изолятор, - передает источник.

Мать обнаружила окровавленного сына 10 июня. Драка между мужчинами произошла двумя днями ранее, 8 июня. Об обстоятельствах потасовки ничего неизвестно. Уже 11 июня врачи диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, кровоизлияние, множественные ушибы и ссадины мягких тканей головы и лица.

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