Небольшие дожди и температуру до +23 градусов обещают в Петербурге в понедельник, 13 июня

В Понедельник в Петербурге тепло, но немного дождливо. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тепло, можно даже сказать жарко, будет в Петербурге в нерабочий понедельник, 13 июня. Благодаря краю антициклона со Скандинавии, температура в города поднимется выше нормы. Но возможны небольшие осадки и даже гроза, которая не раз была обещана, но все никак не случится.

- Температура воздуха днем в Петербурге составит +21…+23, по области +19…+24 градусов. Ветер западный умеренный, скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый, -сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Атмосферное давление в течение суток будет меняться мало и составит 757 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

А вот во вторник в город на Неве придет небольшое похолодание, а с полудня начнутся дожди.

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