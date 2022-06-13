Песков: Путин выступит на ПМЭФ с важной речью о влиянии санкций

Путин выступит с важной речью на ПМЭФ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чрезвычайно важной речь Владимира Путина, с которой тот выступит на Петербургском международном экономическом форуме.

- На пленарной сессии ПМЭФ президент будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире, - пишет ТАСС.

По словам Пескова, 2022 год стал моментом «идеального системного шторма», когда было сделано множество серьезных ошибок, а экономика оказалась заложницей политики.

Напомним, что XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня 2022 года.

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