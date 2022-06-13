Суд арестовал водителя, обвиняемого в смертельном ДТП у Троицкого моста

Суд арестовал молодого водителя, обвиняемого в смертельном ДТП у Троицкого моста. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб/vk.com/spb_today

Дзержинский райсуд Петербурга отправил под арест 20-летнего студента, который устроил смертельное ДТП за рулем каршеринга у Троицкого моста. По версии следствия, в момент удара машина мчалась со скоростью 118 километров в час, а сам водитель был пьян.

- 11 июня около пяти утра обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на перекресток Дворцовой набережной и Троицкого моста, не справился с управлением, совершил наезд на столб и на пешехода, которая упала в Неву, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Девушку выловили из воды подоспевшие спасатели, которые передали ее медикам. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще одна девушка, бывшая пассажиркой каршеринга, получила тяжелые травмы и скончалась на руках врачей. Ей было 17 лет.

Известно, что за 2021-22 годы подозреваемый 26 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. По нынешнему уголовному делу ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я сидел сзади»: Пьяный водитель каршеринга, устроивший смертельное ДТП у Троицкого моста, резко отрицает вину

Устроивший смертельное ДТП у Троицкого моста водитель каршеринга не признает вину (подробности)

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.