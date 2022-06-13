Автобус с группами «Земляне» и «СПБ» попал в аварию в Крыму после концерта

Участники группы "СПБ" попали в аварию после концерта в Херсоне. Фото: vk.com/spb_band

Автобус с группами «Земляне» и «СПБ», певицей Еленой Север и другими исполнителями попади в ДТП в Крыму. Музыканты возвращались из Херсона, где они участвовали в концерте ко Дню России.

- Поздно вечером исполнители сели в автобус, чтобы вернуться домой. Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с фурой и вылетел в кювет, - пишет ТАСС.

По словам представителей музыкантов, в результате аварии никто не пострадал, но многие музыканты испытали шок – автобус остановился в метре от бетонного столба.

Вскоре на место ДТП прибыли полицейские и сотрудники МЧС, а сам автобус позднее вытащили из кювета при помощи военного грузовика.

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