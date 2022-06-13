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Происшествия13 июня 2022 12:17

Жителя Выборга облили бензином и подожгли в гаражах

Молодого мужчину госпитализировали в реанимацию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Выборге госпитализировали облитого бензином мужчину.

В Выборге госпитализировали облитого бензином мужчину.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Выборга ищет неизвестных преступников, которые вечером 12 июня облили бензином и подожгли 30-летнего мужчину. Все произошло в гаражах в Южном микрорайоне. Именно отсюда пострадавшего увезли на скорой помощи.

- Мужчина госпитализирован в Выборгскую горбольницу с диагнозом: ожог головы, шеи, дыхательных путей, туловища, рук, паха и левого бедра, - сообщает источник «КП-Петербург».

С шоком, в тяжелом состоянии пациент был помещен на отделение реанимации.

Несмотря на чудовищные ожоги, потерпевший смог пообщаться со следователями, которым сообщил, что бензином его облили в гаражах. Других подробностей нет.

Сейчас по факту происшествия начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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