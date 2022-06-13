В Ленобласти мужчина выдернул чеку гранаты и угрожал всех взорвать

Полиция задержала мужчину, угрожавшего людям гранатой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ломоносовского района задержала 58-летнего жителя деревни Теллези, который угрожал соседям боевой гранатой с выдернутой чекой. Все произошло днем 12 июня на фоне застолья и пьяного скандала с родственниками.

- Около 16:30 находясь у частного дома в деревне Теллези, мужчина нецензурно ругался и угрожал физической расправой, держа в руке предмет, похожий на гранату, - сообщает источник «КП-Петербург».

На место выехали полицейские, которые нашли и скрутили буяна. Гранату у него изъяли. Позднее оказалось, что это – не игрушка, а вполне реальный боеприпас – корпус «лимонки» Ф-1, а также запал.

На мужчину завели дело о хулиганстве с применением оружия.

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