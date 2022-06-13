Байкер, 190 раз привлекавшийся за нарушение ПДД, погиб в Ленобласти

Байкер погиб в ДТП под Петербургом. Фото: vk.com/spb_today

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Тосненском районе Ленобласти. На трассе М-10 Москва-Петербург, в деревне Ушаки, столкнулись «Харлии-Дэвидсон», кроссовер «Мерседес», а также легковые «Ниссан «и «Лада».

- Около 13:15 водитель мотоцикла совершая обгон на высокой скорости, совершил касательное столкновение с автомобилем «Ниссан», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По инерции мотоцикл вынесло а встречную полосу, где он столкнулся с «Мерседесом». Байкер упал на землю, а «Мерседес» врезался в «Ладу».

От полученных травм 32-летний мотоциклист погиб на месте. По данным полиции, он 190 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Расследование обстоятельств смертельного ДТП ведет Госавтоинспекция.

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