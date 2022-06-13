Жилой квартал за 20 миллиардов рублей построят в Петербурге

Новое жилье построят у Шафировского проспекта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый жилой комплекс появится в Красногвардейском районе Петербурга. Дома, в которых будут жить около пяти тысяч человек, возведут у развязки Шафировского и Индустриального проспектов.

- Это бывшие земли совхоза «Ручьи». Земля здесь предназначена для коммерческой недвижимости, жилье – условно разрешенный вид использования, - пишет портал «Недвижимость и строительство Петербурга»

Общая площадь земли, на которой пойдет строительство, составляет 19,3 гектара. Кроме жилья в квартале построят поликлинику, школу и два детских садика. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей.

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