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Общество13 июня 2022 16:50

Военнослужащий из Ленобласти Георгий Астахин погиб на Украине

Соболезнования родным и близким выразил губернатор региона
Анатолий ДМИТРИЕВ
Военный из Ленобласти погиб на Украине.

Военный из Ленобласти погиб на Украине.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Военнослужащий из Волховского района Ленинградской области погиб на Украине. О смерти военного сообщает пресс-служба администрации 47 региона. А губернатор Александр Дрозденко выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

- Замечательный сын, отличный товарищ — Георгий Сергеевич Астахин оставил по себе добрую память. Сегодня его оплакивают близкие, семья, друзья, - говорится в тексте соболезнования.

Глава региона отметил, что глубоко скорбит вместе со всеми, кто знал Георгия Астахина: родными, товарищами по Волховскому политехникуму, где учился военный, а также однополчанами.

Время и место прощания с военным не уточняется.

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