22 новых светофора установят в Петербурге в нынешнем году

22 светофора установят в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

22 новых светофорных поста обустроят в Петербурге в 2022 году. Об этом говорится в Адресной программе, которая уже начала реализовываться. Первый светофор появился на проспекте Маршала Блюхера, между Кушелевской дорогой и Лабораторным проспектом.

- Следующим по плану станет светофор на Северном проспекте, напротив домов №№ 63-65, - сообщает пресс-служба губернатора.

По словам самого Александра Беглова, светофоры нужны в том числе для транспортной реформы, чтобы пассажиры могли безопасно переходить дорогу к остановкам.

Еще 21 светофор установят в девяти районах Петербурга до конца года. А параллельно проектировщики разработают проекты установки еще 138 объектов.

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