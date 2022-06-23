Электросамокаты запретят в центре Петербурга на "Алые паруса"

На время «Алых парусов» будет ограничено движение и парковка электросамокатов в центре Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

24 июня 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет масштабный праздник выпускников "Алые паруса". На время мероприятия в центре города введут ограничение на движение и парковку электросамокатов. А именно - полностью запретят на них кататься с полудня 24 июня до 10 утра 25 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Whoosh.

- Введение зон запрета движения возможно благодаря шеринговой платформе сервиса и IoT-модулю, встроенному в самокаты. С помощью этих разработок, которые компания ведет самостоятельно, сервис удаленно управляем всем парком своих самокатов, - объяснили в компании.

Карта, где нельзя кататься на электросамокате / Фото: Whoosh

Согласно схеме, пользоваться самокатами нельзя будет в районе метро "Горьковская" и "Спортивная", на части Васильевского острова ближе к Неве и Большой Неве, а также в центральной части города.