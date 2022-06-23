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Происшествия23 июня 2022 19:43

Подросток утонул в озере в Ленобласти

Спасатели вытащили тело погибшего на берег
Кирилл МИНЯЙЛО
Тело утонувшего подростка нашли в Ленобласти

Тело утонувшего подростка нашли в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

Тело подростка достали из озера около СНТ «Захожье-2» в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 23 июня. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Тело вытащили водолазы ФОТО: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Тело вытащили водолазы ФОТО: аварийно-спасательная служба Ленобласти

- Дежурная смена города Шлиссельбург получила информацию, что в озере утонул подросток. Спасатели обнаружили тело погибшего, - говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах произошла трагедия, пока неизвестно ФОТО: аварийно-спасательная служба Ленобласти

При каких обстоятельствах произошла трагедия, пока неизвестно ФОТО: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Тело подростка доставили на берег и передали полицейским. Подробности трагедии выясняют.

Ранее полуторогодовалый мальчик утонул в реке в Ленобласти.

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