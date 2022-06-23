Подросток утонул в озере в Ленобласти

Тело утонувшего подростка нашли в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Тело подростка достали из озера около СНТ «Захожье-2» в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 23 июня. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Тело вытащили водолазы ФОТО: аварийно-спасательная служба Ленобласти

- Дежурная смена города Шлиссельбург получила информацию, что в озере утонул подросток. Спасатели обнаружили тело погибшего, - говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах произошла трагедия, пока неизвестно ФОТО: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Тело подростка доставили на берег и передали полицейским. Подробности трагедии выясняют.

Ранее полуторогодовалый мальчик утонул в реке в Ленобласти.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.