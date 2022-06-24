Праздник выпускников Алые паруса начался в Петербурге

Праздник выпускников Алые паруса начался в Санкт-Петербурге Фото: Лилия КОЗЛОВА

Центр Санкт-Петербурга перекрыли для проведения «Алых парусов». Из-за этого люди свободно передвигаются по проезжей части Невского проспекта, который освободили от автомобилей. Толпы горожан направляются к Дворцовой площади, где вскоре пройдет праздник всех выпускников.

Невский проспект перекрыли для проведения "Алых парусов" Фото: Лилия КОЗЛОВА

- Невский проспект перекрыт. Горожане и школьники идут в сторону Дворцовой площади, - передает с места событий корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге».

Фонари проспекта украсили флагами "Алых парусов" Фото: Лилия КОЗЛОВА

При этом журналист заметила, что на улице продают «кальян с собой». Некоторые школьники подходят к уличным торговцам и приобретают продаваемый товар.

Жителям продают "кальян с собой" Фото: Лилия КОЗЛОВА

На кадрах видно, что людей на Невском проспекте много. Большинство предпочитают идти по дороге, а не по тротуару. На фонарных столбах развеваются флаги, а на проспекте слышатся звуки музыки.

Напомним, что «Комсомольская правда» проведет прямую трансляцию «Алых парусов». Посмотреть ее можно здесь. В 2022 году праздник посетят более 65 тысяч выпускников в Санкт-Петербурге. Основная программа «Алых парусов» начнется в 22:00 часа, бриг «Россия» пройдет по Неве в 00:40 часов по выступления Полины Гагариной.