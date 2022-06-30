Маршрут автобуса № 39 стал самым популярным у петербуржцев с начала 2022 года

Автобусный маршрут № 39 стал самым популярным у жителей Петербурга с начала 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маршрут автобуса № 39 с начала 2022 года перевез 4,2 млн пассажиров в Санкт-Петербурге. На втором и третьем местах по популярности у петербуржцев находятся маршруты № 2 и № 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» в четверг, 30 июня.

- Маршрут № 39 проходит до аэропорта Пулково. Транспортом пользуются и туристы, и жители Московского района Петербурга. Автобусы № 39 ходят каждые пять-шесть минут. Перевозят пассажиров они быстро из-за выделенной полосы для общественного транспорта на Пулковском шоссе, - рассказали работники предприятия.

Маршрут, по которому движется автобус № 39

В автобусах маршрута № 39 пассажиры могут зарядить мобильные телефоны и посмотреть расписание авиарейсов на специальном табло.

Автобусы маршрута № 39, которые перевозят пассажиров до аэропорта Пулково ФОТО: городской комитет по транспорту

В тройку популярных маршрутов вошли № 2 и № 27. При этом № 2 – один из самых старых маршрутов. Его открыли в 1927 году. В Петербурге он перевозит пассажиров от проспекта Маршала Жукова до Театральной площади.

Ранее в Комтрансе рассказывали, что с 1 апреля по 31 мая маршрутом № 191 воспользовались почти 900 млн пассажиров.

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